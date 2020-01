Falsas amenazas de bomba en Chicago

El Departamento de Policía de Chicago informó ayer que distintos negocios en la zona centro de la ciudad han recibido llamadas de amenaza de bomba, entre ellos, la famosa plaza comercial Water Tower Place, que han resultado falsas.

El vocero del departamento de policía, Anthony Guglielmi, informó en un comunicado que ya tomaron conocimiento de las llamadas y se encuentran trabajando para identificar su procedencia, sin embargo, informó que ningún edificio ha sido evacuado.

Guglielmi añadió que no se han tomado medidas extremas debido a que no se tienen pruebas para asegurar que los edificios y locales bajo amenaza corran un peligro real. Hasta el momento, las autoridades consideraron que las llamadas no son creíbles.

Los reportes de la policía local informaron que las llamadas se registraron contra negocios ubicados en la cuadra 800 Norte de la calle Michigan y 100 Norte de la calle State.

La policía informó que se ha enviado una unidad especial antibombas a supervisar el perímetro y también el cuerpo de bomberos de Chicago ya se encuentra en el lugar de los hechos por cualquier emergencia.