Falsa alerta de tsunami genera temor en Texas

Alrededor de las 7:30 a.m. del martes, los residentes de la Costa del Golfo de Texas, así como muchos en la costa este y en el Caribe, se despertaron con una advertencia de tsunami. Treinta minutos más tarde, el Servicio Meteorológico Nacional aclaró que la alerta era simplemente un mensaje de prueba enviado por error.

Un vocero del NWS les dijo a Houston Chronicle que no está claro cuántas personas en el área recibieron la alerta.



El informe llega a menos de un mes de que una falsa alarma similar sacudiera a Hawái. Los expertos han dicho que los texanos no pueden recibir una alerta similar para un misil nuclear, ya que Texas no tiene un procedimiento de defensa civil similar a nivel estatal porque no se considera un objetivo probable.

La alerta del martes fue enviada por error, aparentemente debido a una "codificación errónea de computadora", informó el Houston Chronicle. . En las horas transcurridas desde que se envió la alerta, ha surgido una disputa entre el Servicio Meteorológico Nacional y AccuWeather, que parecen estar echando la culpa por el mensaje equivocado.

El NWS dijo que el mensaje del tsunami de prueba "no se difundió a través de ningún canal de comunicación operado por el Servicio Meteorológico Nacional". AccuWeather, que envió la alerta nombró al NWS como su fuente para la información, a su vez dijo que sus computadoras respondieron correctamente a los "códigos NWS erróneos" en los boletines que el servicio meteorológico habitualmente sigue.

El NWS ha dicho que su boletín era simplemente un mensaje de prueba de rutina.

There is NO current Tsunami Warning, Advisory, Watch, or Threat for the U.S.

Please refer to https://t.co/pXpCFxXtaU and @NWS_NTWC for up to date information.