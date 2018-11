Falló Rocky Montoya

Rocky Montoya falló en su intento por volver al ring como los grandes, tras caer ante el kazajo Nurzar Sabirov, quien continúa invicto y devorando mexicanos.

El peleador reynosense tenía todas sus esperanzas puestas en este combate, pero los años le están pesando y eso se notó, pues Nurzat lo noqueó en el tercer asalto de un pleito que se había pactado a 8 rounds en peso supermediano.

La función se celebró en Rimouski, Quebec, Canadá, y pudo haber significado la última pelea de Rocky, al menos así lo dejó ver en un mensaje que publicó en las redes sociales.

"Con la mala notica que perdimos, por KO, me da mucha tristeza, ya saben que no me bajan de ahí hasta que ya no se pueda hacer nada, perdí contra un gran boxeador kazajo, no estamos acostumbrados a perder, se que los decepcioné a todo mi Reynosa, a mis amistades, a todos les pido una gran disculpa, creo que esta será mi última pelea", escribió Montoya en su Facebook personal.

El último triunfo del Rocky fue en junio del 2017 sobre matamorense Pedro Puentes, en la Arena Coliseo de Reynosa. A pesar de la derrota, el récord de Montoya es de mucho respeto; 32 triunfos, 22 nocauts, y solamente 3 descalabros.

La calidad de Nurzat no está en discusión, es joven (24 años) y ahora su récord es de 8 triunfos, 7 por la vía del cloroformo, además ahora son 5 mexicanos en su lista.