Falló paro femenino... no hubo parálisis aquí

Por ello entre la Peatonal Hidalgo persistían las vendedoras de artículos como ropa, calzado, joyería, electrónica o de servicios telefónicos, también las de alimentos, lo mismo en centros comerciales y tiendas departamentales.

En lo que respecta a restaurantes las meseras y cocineras trabajaron normal.

Hay varios motivos por los que en este año las mujeres no se sumaron al paro; como la falta de apoyo de sus empresas, la amenaza de tener descuentos, de no recibir paga, así como, la falta de información. "No me enteré de que este año también habría paro de mujeres, pero la verdad, aún así, no hubiera participado porque donde trabajo me descuentan el día, mis jefes no son comprensivos en ese tema, desgraciadamente es mi único sustento", dijo Claudia, trabajadora de un establecimiento en la colonia Rodríguez.

Durante el primer paro nacional de mujeres llevado a cabo en el 2020, diversas cámaras de comercio en Reynosa mostraron su respaldo al género femenino, advirtiendo que no habría descuentos ni represalias a quienes participarán, pero, en este año ningún organismo se pronuncio al respecto.

Día ordinario en el Ayuntamiento

Ayer también fue un día ordinario para las mujeres que trabajan dentro del Ayuntamiento de Reynosa, al no recibir instrucciones para permanecer en casa, sumándose al paro nacional.

Zalema del Carmen González, secretaria de servicios administrativos, explicó: "No tuvimos conocimiento de esta convocatoria como la del año pasado, cuando hubo mayor movimiento y que si nos sumamos a la causa del 9 nadie se mueve".