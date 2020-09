Falló la coordinación en las clases virtuales

Se debe dar libertad a los docentes para enseñar bajo las herramientas de cada quien, no obligándolos a usar una plataforma que tiene fallas o que muchos no pueden usar porque no tienen Internet". Docentes Secundaria 4

Un grupo de docentes de la Secundaría 4, Marte R. Gómez en Reynosa denunciaron a EL MAÑANA la falta de coordinación e interés de parte de los directivos para desarrollar un protocolo eficaz en torno a las clases virtuales.

Al afirmar que solo el 50 por ciento de la plantilla estudiantil ha podido acceder a las plataformas, los quejosos exponen:

"Hemos hecho lo imposible por dialogar con los directivos, para hacerles ver que se debe dar libertad a los docentes para enseñar bajo las herramientas de cada quien, no obligándolos a usar una plataforma que tiene fallas o que muchos no pueden usar porque no tienen internet, pero es inútil, esto deja fuera desgraciadamente a la mitad de los estudiantes", mencionaron.

El ciclo escolar 2020-2021 comenzó el pasado 24 de agosto, pero los docentes afirmaron que previó a ello no se cumplieron con los protocolos de preparación.

Por lo que optaron por exponer sus quejas también en redes sociales. "En la página de la secundaria hay muchos comentarios de padres de familia que están pidiendo acceder a las clases, algunos hemos contestado ahí lo que está pasando, porque pudieran pensar que es culpa de los docentes pero no es así".

Por lo pronto, piden la intervención de autoridades educativas.