Fallo federal de DACA beneficiará la renovación

Brownsville, Tx.- El fallo de un juez federal de bloquear la cancelación de DACA, representa un beneficio para quienes no lograron renovar sus documentos el pasado 5 de octubre.

De esta manera el gobierno federal debe mantener parcialmente el programa que protege a unos 800,000 dreamers en los mismos términos que estaba antes de que fuera cancelado el pasado mes de septiembre por el gobierno de Trump.

La orden pide “mantener el programa DACA a nivel nacional” para sus beneficiarios, con la excepción de aquellos que presentaron aplicaciones nuevas, pero que nunca habían recibido el beneficio.

Dina Núñez, coordinadora de Movimiento del Valle por los Derechos Humanos dijo que se mantiene el exhorto para quienes no entraron durante el pasado período y nuevamente realicen el proceso.

“Esta decisión es buena para quienes no mandaron a tiempo sus documentos, que no tenían dinero para hacer el proceso o que sus documentos no llegaron en tiempo y forma”, señaló.

De esta manera los jóvenes DACA puedan continuar con su proceso y buscar ampliar nuevamente el plazo de estancia legal en el país.

Afirmó que lamentablemente algunos jóvenes les tomó por sorpresa las disposiciones de terminar con el Programa DACA y no alcanzaron a realizar su procedimiento.

Las disposiciones de renovación establecían que podrían realizar el trámite quienes tenían permiso que vencía entre el 5 de octubre al 5 de marzo.

Dijo que hasta el momento se desconoce cuanto tiempo permanecerá la oportunidad de los DACA, sin embargo el mayor interés radica en la búsqueda de obtener un beneficio para los padres, considerando que es significativo el número.

Agregó que el exhorto es para los jóvenes y se acerquen a sus abogados o se informen para obtener mayor y puedan renovar.