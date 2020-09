Falló en contra

El artista callejero Banksy perdió una batalla legal con una compañía de tarjetas de felicitación y por una marca registrada de la Unión Europea para una de sus obras más emblemáticas.

La división de cancelación de la oficina de la UE que protege la propiedad intelectual dijo en un fallo esta semana que la marca registrada de Banksy para "Flower Thrower" fue presentada de mala fe y la declaró "inválida en su totalidad".

El artista del grafiti creó la obra, también conocida como "Love is in The Air", en 2005 en Jerusalén. Muestra a un manifestante con gorra y el rostro semicubierto mientras se apresta a arrojar un ramo de flores.

La decisión, que puede ser apelada, siguió a una disputa entre la compañía británica de tarjetas Full Colour Black Ltd. y la empresa que autentifica y maneja solicitudes relacionadas con el trabajo de Banksy, Pest Control Office Ltd. El artista británico mantiene su identidad y su verdadero nombre en secreto.

Full Colour Black, que vende productos con imágenes impresas de las obras de Banksy, alegó que la marca registrada en 2014 para "Flower Thrower" debía cancelarse porque el artista no había hecho uso de ella. La compañía argumentó que él sólo la solicitó para evitar "el uso regular de la obra que ya había permitido reproducir".

La compañía de tarjetas también alegó que el propio Banksy escribió en uno de sus libros que "los derechos de autor son para fracasados".