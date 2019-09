Falleció en accidente automovilístico

Ciudad de México

El compositor LaShawn Daniels falleció a los 41 años de edad en un accidente automovilístico, reportó NME.

La noticia fue revelada por su esposa, April Daniels, quien compartió un mensaje en su cuenta de Instagram.

"Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro querido esposo, padre y amigo LaShawn Daniels, quien fue víctima de un fatal accidente automovilístico.

GANADOR DEL GRAMMY

"Ganador del Grammy, productor y compositor, Daniels fue un hombre extraordinario y pilar de nuestra familia", se lee en el mensaje.

Entre algunas de sus canciones más reconocidas se encuentran la ganadora del Grammy "Say My Name", de Destiny's Child; Telephone, de Lady Gaga y "You Rock My World" de Michael Jackson.

El productor y compositor también trabajó junto a Whitney Houston.