Falleció el músico Barrie Masters

Cd. de México.

La noticia fue confirmada por la agrupación.



"Con extrema tristeza les informamos sobre el fallecimiento del legendario Barrie Masters. Como era de esperarse, esta noticia es un gran shock para la banda y la familia.



"Recibiremos todas los homenajes a través de Facebook y Twitter y se los enviaremos a su familia", compartió la agrupación.



Eddie & The Hot Rods se formó en Essex, Inglaterra, en 1975 y tuvieron éxitos como "Do Anything You Wanna Do".