Falleció el actor de "Curb your Entusiasm" Bob Einstein

Cd. de México.

El ganador de dos premios Emmy murió en Indian Wells, California, anteriormente había sido diagnosticado con cáncer.



"RIP Mi querido hermano Bob Einstein. Un gran hermano, padre y esposo. Un hombre brillantemente divertido. Serás extrañado para siempre ", escribió su hermano menor en Twitter.



Einstein fue conocido también por su personaje de Marty Funkhouser en Curb Your Enthusiasm, serie en la que participó en casi dos docenas de episodios, desde 2004 hasta la temporada más reciente.



Originario de Los Ángeles, la carrera del interprete se remonta a la década de 1960, cuando obtuvo su primer Emmy como parte del equipo de escritores de The Smothers Brothers Comedy Hour.



Einstein ganó también otros Emmy como escritor de The Sonny and Cher Comedy Hour en 1972 y 1974, y dos más por escribir sobre la serie Van Dyke and Company de Dick Van Dyke .



Con su personaje de Super Dave Osborne apareció en numerosos programas, incluyendo la comedia Bizarre y recientemente en Super Dave's SpikeTacular.



Einstein también participó en numerosos espectáculos nocturnos y de comedia que abarcan medio siglo, desde The Steve Allen Show y Late Night with David Lettermanhasta Jimmy Kimmel Live! y plazas de hollywood.



También apareció en The Tonight Show con los anfitriones Johnny Carson, Jey Leno y Conan O'Brien y es el único invitado que aparece dos veces en Comedians de Jerry Seinfeld en Cars Getting Coffee.