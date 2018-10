Falleció cineasta

Ciudad de México

Danny Leiner, director de cintas como Harold y Kumar: Aventura Nocturna y Hey, ¿Dónde Está mi Auto?, murió a los 57 años, según lo confirmó Ross Putman, productor de varios de los proyectos de Leiner.

"Si hay algo que puedo decir acerca de Danny siendo profesional es que se negó a permitirnos conformarnos con nada menos que lo mejor que pudimos dar", escribió Putman en Facebook.

"Nos empujó a hacer lo que sabía que éramos capaces. Como persona, Danny era sardónico, agudo y astuto, con amor por la cultura y la comedia de todo tipo. Todavía no se ha hundido, pero el mundo perdió a uno bueno".

SIN DETALLES

El productor dijo que la causa de muerte del director se debió a una larga enfermedad la cual no especificó.

Las estrellas de Harold y Kumar..., John Cho y Kal Penn, mostraron su respeto por Leiner a través de Twitter, a quien describieron como una persona divertida, reflexiva y alentadora.

De acuerdo con Deadline, el cineasta se graduó de SUNY Purchase en 1987; su primer largometraje fue Layin' Low, el cual lo protagonizaron Jeremy Piven y Edie Falco.

En el mundo de la televisión, dirigió capítulos de series como Felicity, Freaks and Geeks, Party of Five, Gilmore Girls, Arrested Development, Los Sopranos y The Office.