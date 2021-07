Pidió a los sonorenses que no se rindan porque ninguna vacuna otorga inmunidad total; el nivel de protección es enorme, pero no del 100%.

"Es infinitamente menor el número de vacunados que fallecieron a las personas que fallecieron y no estaban protegidos por la vacuna", dijo.

Noticia Relacionada Fallecen seis personas con las dosis completas

"Además de vacunarte, es esencial que te acompañes de las demás medidas sanitarias que ya conoces", expresó.

Recordó que hay municipios en Sonora que regresaron a semáforo naranja. Pidió a los sonorenses que no se cansen, no se rindan, no se enojen porque el virus se encuentra entre nosotros.

Recomendó seguir usando el cubrebocas y atender los protocolos sanitarios vigentes.

Los ayuntamientos deberán vigilar que se cumplan las restricciones que contempla el Mapa Sonora Anticipa según el nivel de riesgo en el que se encuentre cada uno, para evitar que el Covid-19 se siga propagando, indicó Enrique Clausen Iberri.

En rueda de prensa, el secretario de Salud en el estado recalcó que actualmente la positividad promedio a nivel estatal de casos de Coronavirus está al 38%.

Es decir, de cada 100 pruebas detectoras, 38 son positivas, por lo que es primordial que se acaten las acciones preventivas como uso de cubrebocas, sana distancia, higiene de manos y, sobre todo, evitar aglomeraciones.

"Es evidente que hay un crecimiento lento y gradual pero consistente de la transmisión del virus. La relajación de protocolos sanitarios, especialmente la ruptura de la distancia social, el uso incorrecto de cubrebocas y las aglomeraciones en sitios cerrados, explican el incremento que vemos actualmente de casos de Covid-19 en Sonora", recalcó.

El funcionario estatal externó que no es recomendable reanudar actividades masivas, extender horarios ni aforos sin la estricta aplicación y supervisión de protocolos sanitarios ya que el avance de vacunación es insuficiente para garantizar el control de la epidemia.

El director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud, Gerardo Álvarez Hernández, comentó que las defunciones en personas vacunadas contra el virus se han presentado ya que muchas de estas cuentan con factores de riesgo que los hace no responder favorablemente a la vacunación, por lo que, las acciones de higiene siguen siendo factor fundamental de protección.

Refirió que si la tendencia de contagios sigue a la alza en la entidad, en las próximas semanas Sonora podría retroceder a color naranja, por lo que es muy importante desacelerar el rebrote de Covid-19 mediante las acciones preventivas de contagios.

Marcos José Serrato Félix, director del Hospital General del Estado, recalcó que actualmente los pacientes con Coronavirus que reciben en la institución son más jóvenes a los presentados en meses pasados, donde la edad abunda de los 18 a los 42 años, por lo que dijo, se necesita el apoyo de la población para que las unidades de salud no se saturen nuevamente de pacientes de Covid-19, ya que además de estos, se atienden pacientes con otros padecimientos.

También, María Concepción Félix Lares, responsable estatal de vacunación de la Secretaría de Salud, recalcó que a la fecha son más de 300 mil personas en Sonora las que cuentan con su esquema completo contra Covid-19, más de 900 mil dosis recibidas que significa que más de 30% de la población está vacunada o ha iniciado ya su esquema.

"Estamos trabajando para que reciba la población sonorense su vacuna contra el virus, que si bien no protege al 100% de contagiarse, sí reduce el riesgo de fallecer por el virus´´, declaró.