Fallece su abuelita

Belinda no la está pasando nada bien, la cantante informó que lamentablemente su abuelita, la señora Juana Moreno, de 88 años, falleció hoy miércoles, luego de estar varios días delicada de salud.

Sin dar detalles de la causa del deceso, Belinda confesó lo afectada que está tras la pérdida de quien era "su inspiración".

La artista recordó la alegría que caracterizaba a su abuelita, y pidió a sus seguidores que le enviaran fotos y videos con ella para poder sentirla cerca.

"Siento el dolor más grande, acaba de fallecer la mujer de mi vida, mi inspiración, mi razón de ser, mi todo, abuelita te amo, te amo con locura, siempre estarás en mi corazón y en mi mente , no sé cómo superar esto... no sé cómo superar esta tristeza, este vacío, por favor mándenme videos y fotos con ella, quiero verla y sentirla, el peor año de mi vida este 2021, ojalá que se acabe, ¡quiero que se acabe todo esto! no aguanto más", se lee.

Además del mensaje, la cantante posteó fotos y videos junto a su gran amiga, con quien en diversas ocasiones compartió chuscos momentos en redes sociales.