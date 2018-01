Fallece en la soledad y sus mascotas se lo comen

Tampico,Tam. Macabro hallazgo hizo una familia al visitar al abuelo quien muriera aparentemente a causa de un infarto y posteriormente al entrar en descomposición sus mascotas lo empezaron a devorar ante la falta de alimento.

Este escalofriante descubrimiento se hizo poco antes del mediodía de este lunes en un domicilio ubicado en la calle Lerdo de Tejada, entre Neptuno y Benito Juárez de la colonia Barandillas, lugar al que acudieron los familiares a visitarlo y lo encontraron ya sin vida y en avanzado estado de descomposición.

De acuerdo a vecinos, el hombre fue visto por última vez el viernes en el patio delantero del domicilio, en donde cotidianamente se sentaba en un sillón.

Posterior a ello ya no lo vieron, sin embargo no se les hizo extraño pues pensaron que no se encontraba.

Los familiares al localizarlo, pese a su estado llamaron a la Cruz Roja, sin embargo a la llegada de los Paramédicos, éstos de inmediato se percataron que se encontraba sin vida, además de notar desgarramientos que se presume fueron hechos por una de sus mascotas en el afán de alimentarse.

Posterior a ello arribaron Policías Estatales y personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado quienes resguardaron el área e iniciar con los protocolos de levantamiento.

Se informó que el infortunado hombre llevaba como nombre Plácido Sánchez Martínez de 87 años de edad, mismo que padecía de presión arterial, por lo que ante las variaciones barométricas pudo haber sido la causa de su muerte.