Fallece Robin Leach

Las Vegas, Estados Unidos.- Robin Leach, la voz de la opulencia de los 80 del programa televisivo "Lifestyles of the rich and famous", falleció ayer en Las Vegas, donde vivía, a la edad de 76 años, dijo su familia a través de una firma de relaciones públicas.

El presentador tuvo un derrame cerebral en noviembre mientras vacacionaba en México y pasó meses recuperándose en la Clínica de Cleveland en Ohio antes de volver a Las Vegas en junio.