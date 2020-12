Fallece reconocido director de orquesta

Laredo, Tx.

Un prestigiado maestro de música y director de la Orquesta Filarmónica de Laredo falleció repentinamente en Houston cuando visitaba a su familia.

Brendan Townsend murió a los 52 años de edad apenas cumplidos y su partida causó honda consternación entre sus compañeros y alumnos en la universidad de TAMIU.

“Estamos muy tristes por la muerte del maestro Brendan Townsend, él tuvo un profundo impacto en los estudiantes pero también en toda la comunidad, su gran capacidad y liderazgo puso en otro nivel la música y el programa de bellas artes de TAMIU”, dijo el doctor Pablo Arenaz, presidente de TAMIU.

Resaltó que como músico y conductor de la Orquesta Filarmónica de Laredo, abrazó la cultura de esta comunidad y exploró nuevos horizontes en varias temporadas de conciertos.

“Vamos a extrañar su jovial presencia en el campus, en los salones de clase, en el escenario y en toda la comunidad”, agregó. Townsend comenzó a trabajar en TAMIU en el año 2003 como asistente de profesor de música y rápidamente demostró su talento por lo que encargado del departamento de Artes y Ciencias y luego fue nombrado director musical y conductor de la Orquesta Filarmónica de Laredo.

Antes de su llegada a Laredo estuvo en la orquesta deTennessee’s Bryan Symphony Orchestra, en the Youth Orchestras of San Antonio y en la Netherlands’ Ars Antiqua et Nova y Sinfonietta Geleen.

Townsend paseó su talento por diferentes países de Europa integrando diferentes orquestas.

En Estados Unidos trabajó para orquestas de Charleston, de Corpus Christi, Kingsville, Knoxville, Mississippi, San Antonio y la de Topeka e inclusive fue conductor de la Orquesta Filarmónica de Honduras.

El maestro de música promovió siempre el talent de compositores independientes como John Adams, Behzad Ranjbaran, Christopher Rouse y Roberto Sierra, además de Lee Actor, Linda Robbins Coleman y Linda Tutas Haugen.

Recientemente trabajó con el maestro Yo-Yo durante su visita a Laredo en el 2019 para hacer unas presentaciones magistrales, demostrando su enorme talento y profesionalismo.