Fallece la reality star Lyric McHenry a los 26 años

La actriz de reality shows, quien tenía 20 semanas de embarazo, celebró este lunes su cumpleaños 26.

La Policía apuntó a una posible sobredosis como motivo del deceso, y dijo que en el hospital no le encontraron signos de trauma, por lo que la investigación continúa, indicó el departamento de policía de Nueva York.



Este miércoles la familia de McHenry agradeció el apoyo de sus amigos y fanáticos, y pidió que no se siguiera especulando sobre las causas de su muerte.



"A pesar de la especulación en informes anteriores, en este momento la causa de la muerte de Lyric aún no se ha determinado.



"La familia apreciará que toda la especulación sobre las circunstancias de la muerte cese hasta que los hechos reales sean determinados durante la investigación actual por la Policía y la ciudad de Nueva York", escribió la familia en un comunicado a People.



La artista, quien tenía estudios en la Universidad de Stanford y participó en el programa EJNYC en 2016, se preparaba para estudiar una Maestría en administración de empresas en una escuela de negocios.