Fallece por neumonía

La actriz italiana Lucía Bosé, que emigró a España y se convirtió en matriarca de un conocido clan de artistas murió a los 89 años, informó el lunes su primogénito, el músico y actor Miguel Bosé.

"Queridos amig@s ... os comunico que mi madre Lucía Bosé acaba de fallecer", escribió el cantante en un mensaje colgado en sus redes sociales y sin precisar la causa de la muerte.

"Ya está en el mejor de los sitios", añadió el mensaje, acompañado de una fotografía en la que la actriz aparece con su característico pelo teñido de azul.

EN LA ACTUACIÓN

Nacida en Milán, Bosé fue Miss Italia en 1947 y protagonizó filmes como "Muerte de un ciclista", del director Juan Antonio Bardem, o "El Satiricón" de Federico Fellini. También colaboró con el genio del surrealismo cinematográfico Luis Buñuel, en cintas como "Así es la aurora".

En España y Latinoamérica se hizo muy popular tras casarse con el torero Luis Miguel Dominguín, en 1955.

Además de Miguel Bosé, que adoptó el apellido de su madre para su carrera artística, el matrimonio tuvo dos hijas: Paola Dominguín, también actriz, y Lucía Dominguín que se encuentran en Valencia y Miguel vive en México junto a dos de sus cuatro hijos.

SU HISTORIA

Con Dominguín, del que se separó en 1967, fue madre de tres hijos: Lucía Dominguín, Miguel Bosé y Paola Dominguín. Tenía 10 nietos, algunos de ellos tan conocidos como la fallecida Bimba Bosé o el también actor Nicolás Coronado.

El escandaloso divorcio de su marido la hizo sentirse sola, aislada en un país que no era el suyo y donde "todos" se pusieron de parte del torero, decía. "De la misma forma en la que tuve valentía para casarme con él, también la tuve para decirle: ´Vete a la mierda", contaba Bosé al diario italiano.

Una de sus últimas apariciones públicas tuvo lugar en Roma el pasado octubre, cuando presentó su biografía.

"No he llegado más lejos en el cine porque me he reservado la mitad de mi vida para mí", dijo en la presentación del libro, titulado Lucía Bosé, una biografía y escrito por Roberto Liberatori.