Fallece por Covid Armando Jofré, creador de títeres de "31 minutos"

"En estos momentos tan dolorosos, un abrazo a su familia y otro al cielo, deseándote vida eterna Armando. Siempre estarás con nosotros", se lee en un mensaje colgado en la cuenta oficial en facebook de "31 minutos".

"Con su oficio y arte entregados de manera generosa, Armando fue pieza fundamental en la creación de nuestros personajes", apunta el texto.

Fans de Latinoamerica han enviado sus condolencias al equipo de la producción que este año cumplió 18 ciclos de vida.

"El agradecimiento como padre y fan de 31 minutos por alegrar a mi hijo y crear bonitos personajes, su trabajo en conjunto con el suyo será recordado por varias generaciones", escribió Iván Pérez, usuario de Veracruz.

Las creaciones de Armando gustaban tanto, que se le conocía como Armando Monos. El primer títere que hizo para 31 minutos fue el César.

En una ocasión Juan Carlos Bodoque, el periodista estrella de "31 minutos" y una de sus creaciones, se refirió al artista.

"Aunque actualmente mi relación con Armando es muy buena, no siempre fue así. Cuando lo conocí, y por fin me puso mi boca, le di las gracias y le conté la falta que me hacía, pero él solo me empujó del escritorio y gritó: 'El muñeco está hablando'. Fue un momento realmente incómodo, incluso me dobló una oreja", recordó el personaje.

A nivel familiar Armando también hacía creaciones propias. A su sobrina, quien daba clases vía virtual, le confeccionó la figura de un abuelo que enseña matemáticas.

"¿Qué es lo que pasa con el niño? Va a estar pendiente, no de la tía, sino del personaje", indicó en una entrevista para el canal de youtube PintanaTV.