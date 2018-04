Fallece pintora Joy Laville

La pintora y escultora inglesa naturalizada mexicana, Joy Laville, falleció hoy viernes a los 94 años de edad.

Paulina Lavista, fotógrafa y colaboradora de EL UNIVERSAL, informó sobre el deceso de quien fuera esposa del escritor Jorge Ibargüengoitia.



El autor de La ley de Herodes decía sobre la obra de la pintora que sus cuadros "no son simbólicos, ni alegóricos ni realistas: son como una ventana a un mundo misteriosamente familiar, son enigmas que no es necesario resolver, pero que es interesante percibir. El mundo que representan no es angustiado, ni angustioso, sino alegre, sensual, ligeramente melancólico, un poco cómico".



Laville llegó a México en 1956 y por 12 años vivió en San Miguel de Allende, Guanajuato. Desde 1966 expuso su obra en diferentes estados de la República. En 2015 asistió a la inauguración de una muestra con 135 obra suyas en el Centro Cultural Jardín Borda.



La artista también expuso en nueva York, Nueva Orleans, Dallas, Washington, Toronto, París, Londres y Barcelona. Recibió en 2012 la Medalla Bellas Artes y el Premio Nacional en Ciencias y Artes en el campo de las Bellas Artes.