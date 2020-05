Fallece leyenda de DC Cómics

Mente maestra detrás de Batman: The Animated Series y escritor de DC Cómics en los 70, Martin Pasko falleció a los 65 años de causas naturales.

De la pluma del estadounidense surgieron varios títulos como "Justice League of America", "Wonder Woman", "Superman" y "Saga of the Swamp Thing".

En una sentida publicación en redes, el ex presidente de DC, Paul Levitz, ensalzó el legado de Pasko y apostó a que no hay amante de los superhéroes que se haya cruzado con su obra.

El gremio del llamado Noveno Arte se llenó de mensajes sobre Pasko y su trabajo.

"Yo me hice fan de Superman cuando Martin escribía las historias. Era un gran tipo. Cuando yo hacía (la serie animada) Justice League Unlimited (2004-2006), él era una suerte de policía del proyecto para que tratáramos bien a los personajes. Fue un trabajo raro", dijo en entrevista James Tucker, productor ejecutivo de todos los proyectos animados de DC.

"Ojalá hubiéramos colaborado más creativamente. Pero era un tipo maravilloso, divertido. Traté de aprender de su narrativa lo más posible. Que descanse en paz. Siempre formará parte del legado de DC".

La escritora Mairghread Scott, quien ha firmado títulos de "Batgirl", "Wonder Woman" y "Green Arrow", lamentó también el deceso del artista .

"De lo bonito que tiene escribir cómics es que parte de ti siempre se queda en ellos. Mientras sigan existiendo fans, ahí estará", señaló vía telefónica.