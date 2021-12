Fallece la actriz y cantante japonesa Sayaka Kanda a sus 35 años; tras caer del piso 22 en un hotel

La Policía de la prefectura de Hokkaido está investigando el caso como un probable suicidio, pero no ha descartado que se trate de un crimen.

El sábado, Kanda tenía previsto interpretar el papel principal del musical My Fair Lady en Sapporo, pero no se presentó a tiempo para una representación diurna, según Toho Co, que produce el musical.

Sin embargo, previo a su muerte, el viernes participó en un ensayo el viernes, dijo la compañía.