Fallece la actriz Conchata Ferrell

La actriz Conchata Ferrell falleció este martes a los 77 años de edad tras complicaciones luego de que sufriera un paro cardíaco.

Quien diera a vida al personaje de Berta en la serie "Two and a Half Men" murió pacíficamente en el Hospital Sherman Oaks que se localiza en el mismo condado que lleva el nombre del nosocomio en California, según reportó el portal "Deadline".

Gracias al papel como la ama de llaves de la serie cómica de CBS fue dos veces nominada al Emmy como mejor "Actriz de reparto en una serie de comedia" en 2005 y 2007.

Ferrell, quien compartiera créditos con Charlie Seen, Jon Cryer, Angus T. Jones, Holland Tylor y Ashton Kutcher, en lo que fue las últimas temporadas de dicha serie tras el despido de Seen, también ralizó otras series como "LA Law", en la cual también consiguió otra nominación al Emmy en 1992, "Good Times", "E/R", "Grace and Frankie" y "Buffy la cazavampiros".

Conchata no sólo se enfocó en la televisión, sino que gran parte de su carrera como actriz fue en el teatro en donde obtuvo los mejores reconocimientos y éxitos en el mundo de Broadway.

Fue miembro original del Circle Repertory Theatre y recibió el premio Obie a la Mejor actriz, el Drama Desk y el Theatre World en 1974 por su interpretación de Gertrude Blum en la obra "The Sea Horse".

Hace una hora Charlie Seen recordó en su cuenta de Twitter a su amiga y compañera

"Un amor absoluto, una profesional consumada, una amiga genuina, una pérdida dolorosa e impactante. Berta, tu limpieza era un poco sospechosa..."; escribió el actor a arriba de una imagen en donde se ve a él y a Berta tomando el sol y una cerveza.