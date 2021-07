Fallece ícono fílmico

La actriz Suzzanne Douglas, conocida por su papel de la matriarca Jerri Peterson en la serie de comedia The Parent ‘Hood (1995-1999) falleció a los 64 años, aunque aún no se revelan las causas de su muerte.

“Suzanne Douglas Cobb, te amo querida dama. Gracias por siempre vigilarme y por mostrarme elegancia y gracia al caminar”, escribió Stephanie Perry Moore, escritora y productora de televisión, en Facebook.

“Tengo un corazón adolorido, pero tengo la bendición de ser parte del legado que tocaste. Yo soy mejor porque te conocí. El cielo es más rico “.

Una prima de Douglas llamada Angie Tee también compartió sus condolencias en redes sociales sobre la pérdida de la actriz, ícono de la comunidad afroamericana.

“Una actriz hermosa y talentosa hizo su transición hoy”, escribió. “Ella calentó nuestros corazones en las pantallas de cine y televisores de todo el mundo. Esta hermosa alma era mi prima... El mundo extrañará tu talento, pero tu alma vivirá para siempre. Descansa en el paraíso, mi hermosa Suzzanne, te extrañaremos”.

Douglas brilló en películas como Tap, Jason’s Lyric y Stella Got Her Groove Back. Más recientemente, la actriz interpretó a Grace Cuffee en When They See Us, de Netflix.

“Suzzanne Douglas era una fuerza elegante y silenciosa cuando hicimos When They See Us”, escribió la cineasta Ava DuVernay en Twitter.

“Una joya de dama. Una actriz segura y cariñosa que le dio vida a las palabras y las hizo brillar. Estoy agradecido de que nuestros caminos en esta vida se hayan cruzado. Que ella viaje en paz y amor”.

A la difunta actriz le sobreviven su marido, el neurorradiólogo Roy Jonathan Cobb, con quien estuvo casada durante 32 años, y su hija Jordan.