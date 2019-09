Fallece heredero de Prince

Ciudad de México

Alfred Jackson, medio hermano y uno de los herederos de Prince, falleció a los 66 años.

El familiar del desaparecido cantante fue hallado sin vida el jueves en su casa de Kansas City, por su hermano Bruce Jackson (sin relación con el artista) alrededor de las 10:30 horas.

La policía inició una investigación, aunque se sospecha que Jackson murió por causas naturales, de acuerdo con TMZ.

Veterano de las fuerzas armadas estadounidenses, Jackson era uno de los seis hermanos del intérprete de "Purple Rain", quien murió en 2016 por sobredosis de analgésicos opioides.

Aunque no mantenía una relación con la estrella de la música, ni se hablaban, Alfred fue uno de los beneficiaros de la fortuna que dejó. Prince no realizó testamento y los detalles de su herencia no han sido aclarados.

El catálogo musical de Prince está valorado en 500 millones de dólares y además quedó una colección de grabaciones no publicadas y una serie de propiedades inmobiliarias valoradas en 35 millones.