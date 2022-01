Fallece ganador del premio Emmy

"´Baskets´ fue un ´segundo acto´ fenomenal para Louie Anderson. Desearía que hubiese tenido un tercero", dijo Michael McKean en Twitter. George Wallace escribió: "Te echaremos de menos Louie. Qué amigo tan increíble. Uno en un millón". Gilbert Gottfried publicó una foto de él, Anderson y Bob Saget, quien falleció el 9 de enero, con el pie de foto: "Dos buenos amigos que echaremos de menos".

"Eras tan gentil y amable como gracioso. ¡Descansa en paz!! Hazlos reír en el cielo", escribió Viola Davis en Twitter.

Rollizo y de cara redonda, Anderson usó su corpulencia y una infancia accidentada en Saint Paul, Minnesota, como forraje para sus primeras rutinas de stand-up.

En una entrevista con The Associated Press de 1987, se comparó con otro comediante que usó su infancia para la comedia.

"Bill Cosby y yo teníamos metas similares", dijo Anderson a la AP. "Yo quería que los padres trajeran a sus hijos y que los hijos pudieran traer a sus padres a mis presentaciones. Sentía que si una familia podía reír sobre problemas familiares estaría mejor. La diferencia entre Cosby y yo es que él lo ve desde la perspectiva adulta y yo lo cuento desde la perspectiva de un niño".

A lo largo de su vida luchó con el sobrepeso, pero en 1987 dijo que había dejado de usar su talla como tema de para sus chistes.

"Siempre he sido grande", dijo "Pero ya no hago chistes de gordos".

Más tarde, su vida como uno de los 11 hijos de un padre aquejado de problemas y una madre devota se convirtió en fuente de reflexión e inspiración para el actor, incluyendo en múltiples libros que fueron éxitos de ventas.

El más reciente, "Hey Mom" de 2018, era un homenaje a su madre y a las lecciones que aprendió de ella, así como consejos para enfrentar los retos de la vida. Anderson también hizo a su fallecida madre Ora Zella Anderson un homenaje con su papel en "Baskets".

"Simplemente comencé a escribir una carta diciendo ´hey mamá, te estoy interpretando en televisión, espero que lo veas, espero que seas parte de ello´", dijo Anderson a la AP ese año.

En 2016, ganó un Emmy al mejor actor de reparto por su papel de Christine Baskets, la madre de unos mellizos interpretados por Zach Galifianakis, en la serie de FX. Anderson, quien recibió tres nominaciones consecutivas al Emmy por este trabajo, le dio crédito a su madre por elementos específicos del personaje.

"El matiz es lo que busco, cosas pequeñas en vez de grandes. Mi madre hacía cosas con sus ojos o sus muecas, o sus labios decepcionados, o su agresión pasiva", dijo riendo a la AP en 2015. "Voltear exasperado era algo grande en nuestra familia".

Nacido el 24 de marzo de 1953, Anderson era el décimo de 11 hijos de Ora y William Anderson. Su padre tocaba la trompeta con el gran Hoagy Carmichael y Anderson decía que era alcohólico.

Tras la muerte de su padre, Anderson supo lo difícil que había sido su infancia y lo perdonó, dijo a la revista People en 2018.

Entre sus primeros trabajos Anderson dio asesoría a niños con problemas. Cambió de rumbo después de ganar una competencia de comedia en 1981 donde fue descubierto por el cómico veterano Henny Youngman, quien era el presentador del concurso, según Schwartz.

Anderson trabajó como escritor para Youngman y luego ganó experiencia en el escenario mientras recorría Estados Unidos. Su gran oportunidad llegó en 1984 cuando Johnny Carson, conocido por presentar comediantes emergentes en "The Tonight Show", lo invitó a actuar.

Se volvió un rostro familiar en la televisión estadounidense, incluyendo su papel como presentador de una reposición del concurso "Family Feud" de 1999 a 2002, especiales de comedia y en apariciones frecuentes en programas de entrevistas nocturnos.

Anderson hizo la voz de una versión animada de sí mismo de niño en "Life With Louie". Creó la serie, que inicialmente se transmitió en horario estelar a finales de 1994 antes de pasar a los sábados por la mañana de 1995 a 1998. Por ese trabajo recibió dos premios Emmy Diurnos.

Apareció como invitado en varias series de televisión, como "Scrubs" y "Touched by an Angel", y en la pantalla grande actuó en "Coming to America" ("Un príncipe en Nueva York") de 1988 y en la secuela del año pasado de la comedia de Eddie Murphy. También salió regularmente de gira con su espectáculo de comedia.

En una entrevista, recordó haber conseguido el luego de ver a Murphy, quien lo conocía por trabajar en clubs de comedia, en un restaurante de Los Ángeles. Anderson lo saludó y después tomó una costosa iniciativa que resultó redituable.

"Toma la cuenta de Eddie Murphy y cóbrala a mi tarjeta de crédito, pero no le digas hasta que me vaya", recordó Anderson que le dijo al mesero. Terminó pagando 600 dólares, pero Murphy lo llamó para agradecerle y le ofreció escribir un papel para "Coming to America", dijo Anderson.

Sus libros incluyen "Dear Dad – Letters From An Adult Child", una colección de cartas a su difunto padre; "Good-bye Jumbo... Hello Cruel World", un libro de autoayuda, y "The F Word, How To Survive Your Family".

Le sobreviven sus hermanas Lisa y Shanna Anderson, entre otros familiares.