Fallece famosa soprano

Jessye Norman, la renombrada estrella internacional de la ópera cuya apasionada voz de soprano le valió cuatro premios Grammy y la Medalla Nacional de las Artes falleció, de acuerdo con la vocera de su familia Gwendolyn Quinn. Tenía 74 años.

Norman murió el lunes por la mañana a causa de un shock séptico y múltiples fallas en los órganos derivados de complicaciones de una lesión en la espina dorsal que sufrió en 2015, de acuerdo con un comunicado. Murió en el Hospital Mount Sinai St. Luke´s en Nueva York acompañada por sus seres queridos.

FUE INSPIRACIÓN

DE MUCHOS

"Estamos tan orgullosos de los logros musicales de Jessye y la inspiración que ha sido para el público del mundo que seguirá siendo una fuente de alegría. Estamos igualmente orgullosos de sus proyectos humanitarios para acabar con el hambre y la indigencia así como en pro de la educación en artes y cultura", señala el comunicado de su familia.

Los planes para su funeral serán anunciados en los próximos días.

Norman fue una intérprete pionera y una de las pocas cantantes de ópera negras con fama mundial, presentándose en teatros tan renombrados como La Scala y la Ópera Metropolitana e interpretando papeles protagónicos en obras como "Aída" y "Carmen", además del repertorio de Wagner. Su trabajo no se limitaba a la música clásica, también llegó a cantar piezas de artistas como Duke Ellington.

"Siempre he estado atraída a las cosas que otra gente podría considerar inusual. Siempre me atrae el texto y la melodía hermosa. No es importante para mí quién lo escribió. Es más razonable tener una mente abierta sobre lo que es la belleza", dijo Norman en una entrevista de 2002 con el diario Chicago Sun-Times. "Es importante que los músicos clásicos vayan más allá de las tres B (Bach, Beethoven y Brahms). Ellos fueron compositores maravillosos, pero se fueron al más allá hace mucho tiempo. Hay mucha música que vivirá por mucho tiempo".

Norman nació el 15 de septiembre de 1945 en Augusta, Georgia, en la época de la segregación. Obtuvo una beca para estudiar música en la Universidad Howard en Washington, una institución tradicionalmente negra. Después estudió en el Conservatorio Peabody y en la Universidad de Michigan.

SU DEBUT EN 1969

Debutó en Berlín en 1969 cautivando al público de ciudades como Milán, Londres y Nueva York gracias a su brillante voz en múltiples idiomas. El New York Times calificó su tesitura como "una gran mansión del sonido".