Fallece el youtuber Héctor Mickeith, "Juanito Sirena"

Gabriel Montiel, mejor conocido como el Werevertomorro se convirtió en tendencia luego de que anunciara el fallecimiento de su compañero y amigo Héctor Mickeith, quien se diera a conocer por el papel de "Juanito Sirena".

El youtuber utilizó sus redes sociales para anunciar la muerte de dicho actor con el cual compartió momentos que hicieron reír a los internautas por el humor negro que manejaban.

Y es que el personaje de "Juanito Sirena" se trataba de un niño que era admirador de la cinta animada de la Sirenita y pese a su discapacidad, miopía y pobreza siempre quiso ser como Ariel, a pesar de que lo molestaban porque ese tema, le decían, sólo era exclusivo para niñas.

"No sé a dónde vamos cuando nos vamos. Espero podamos ver un rato lo qué pasó después de que nos fuimos y si es así, este perro fue una verga y siempre con toda la actitud por salir adelante. Gracias por todo @Hectormickeith te extrañaremos y te quiero amigo. QEPD", escribió Montiel.

No sé a dónde vamos cuando nos vamos. Espero podamos ver un rato lo qué pasó después de que nos fuimos y si es así, este perro fue una verga y siempre con toda la actitud por salir adelante. Gracias por todo @Hectormickeith te extrañaremos y te quiero amigo. QEPD pic.twitter.com/8KeRnXpcj9 — GABOREVER (@werevertumorro) August 17, 2020

La fama de Héctor dio inicio gracias a la dupla que realizó con el youtuber, quienes subieron al canal de Montiel una escena de comedia en donde él le regalaba a "Juanito" una muñeca de la Sirenita y mientras el comediante la recibía, aprovechaban a ocasión para pedir ayuda a las personas que vieran el video y con esto ayudar al joven a realizar su sueño.

Tras la noticia, la respuesta del la gente en internet fue enorme, ya que hicieron tendencia a "Juanito Sirena" gracias a los memes que subieron, recordando al también youtuber como hubiera querido, con humor.

También, el Werevertomorro hizo un homenaje a Héctor Mickeith en su cuenta de Twitter, al subir una imagen donde se les ve muy sonrientes con este mensaje de despedida:

"inche hermosote!!!! Te quiero perro! Un día nos rifaremos más! @hectormickeith tranquilo todo estará bien amigo!".

Y sus seguidores, quienes en una hora, ya llevan más de 100 mil me gustan, le dieron el pésame y recordaron lo gracioso que era Mickeith.

"Sin duda nos sacó muchas risas ese buen personaje. QEPD", "Descanse en paz, un verdadero crack", "No me lo creo, éramos amigos y me encuentro esto, estoy destrozada", entre otros más.