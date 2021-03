Fallece el pintor y escultor Vicente Rojo

El 15 de marzo el artista cumplió 89 años. Nació en 1932 en Barcelona y fue, pese a que no le gustaba llamarse así, artista, uno de los más grandes en la historia de México, cuya trayectoria creativa se remonta hasta los dibujos de su infancia.

Aquellas creaciones se dieron cuando todavía vivía en España, en los años 30 y 40 del siglo pasado. Para 1949, cuando llegó a México, de manera natural se introdujo en los mundos del diseño, las publicaciones, el arte, las editoriales y los suplementos culturales hasta convertirse en uno de los más grandes artistas del siglo XX y del presente en México y el mundo, autor de una vasta obra abstracta, constituida por series, enriquecida con alfabetos, caligrafías y geometrías, colores y texturas que tomó prestados de la naturaleza.

"Yo tengo totalmente un habla mexicana, a pesar de que no he perdido mi acentito. Soy mexicano desde que llegué; al día siguiente dije: 'Yo de aquí no me muevo'", decía el artista.

Fue también uno de los protagonistas del movimiento artístico de la Ruptura que marcó distancia con la Escuela Mexicana de Pintura y autor de portadas de libros como Cien años de soledad y Bajo el volcán; diseñó periódicos y revistas: hizo dibujos, esculturas, carteles, diseños, pinturas, grabados.

Pero su trayectoria no se limitó a la pintura, escultura o diseño, pues también fue cofundador de la Editorial Era.

Su trayectoria fue reconocida con premios como el Nacional de Ciencias y Artes; fue Creador Emérito por el Sistema Nacional de Creadores de Arte en 1993; en 1998 recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Ingresó a El Colegio Nacional el 16 de noviembre de 1994; su discurso de ingreso, Los sueños compartidos, fue contestado por Manuel Peimbert Sierra. En esa institución fue compañero del ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz, quien lamentó el deceso.

El medio cultural mexicano reaccionó inmediatamente a la noticia. El curador Cuauhtémoc Medina refirió que Rojo fue el más importante diseñador gráfico y un editor tan decisivo como discreto para nuestro tiempo. Para Alberto Ruy Sánchez, su partida nos deja en una horrible orfandad, mientras que el historiador Enrique Krauze apuntó que Rojo innovó el diseño gráfico.