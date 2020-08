Fallece el director de ´Evita´

El cineasta Alan Parker, director de películas de gran éxito como "Evita", "Midnight Express" ("Expreso de medianoche") y "Bugsy Malone" falleció. Tenía 76 años.

Parker fue uno de los directores de cine más exitosos de Gran Bretaña. Otros de sus filmes incluyen "Fame" ("Fama"), "Mississippi Burning" ("Mississippi en llamas"), "The Commitments" ("Camino a la fama") y "Angela´s Ashes" ("Las cenizas de Ángela"). En conjunto, sus películas ganaron 10 Oscar y 19 premios BAFTA del cine británico.

Parker murió el viernes en Londres después de una larga enfermedad, informó su familia en un comunicado.

Parker nació en Londres en 1944 y, al igual que Ridley Scott y muchos otros directores británicos, inició su carrera en la publicidad.

En 1974 pasó a la televisión con el drama "The Evacuees", que tuvo gran éxito entre la crítica, y ganó un premio Emmy internacional.

Al año siguiente escribió el guion y dirigió su primer largometraje, "Bugsy Malone", un exuberante y original pastiche musical de películas de gangsters con un elenco de niños que incluyó a una muy jovencita Jodie Foster.

A ésta siguió "Midnight Express", un relato basado en el encarcelamiento y la fuga de un estadounidense condenado en Turquía por intentar sacar drogas del país. Ganó dos Oscar y le mereció a Parker una nominación como mejor director.

Parker exploró muchos temas y géneros: el drama familiar "Shoot the Moon" ("Donde hay cenizas"), el thriller "Angel Heart" (" Corazón satánico") y "Mississippi Burning", un poderoso drama sobre el racismo en el sur de Estados Unidos que fue nominado a siete Premios de la Academia de Hollywood.

Parker se destacó como director de películas musicales, un género que abrazó y enriqueció. "Fame" fue la historia de la vida en una escuela de artes escénicas; "Pink Floyd — the Wall", una ópera rock surrealista; "The Commitments", la trayectoria de una banda de soul de Dublín: y "Evita", la versión fílmica del musical de Andrew Lloyd Webber, con Madonna en el papel de la ex primera dama argentina y Antonio Banderas como Che.

Presidió el Instituto Británico del Cine y el Consejo del Cine del Reino Unido. La reina Isabel II le otorgó un título de caballero en 2002.

"Era mi amigo más antiguo e íntimo", dijo su colega David Puttnam. "Yo siempre admiré su talento. Mi vida y las de otros que lo amaban y respetaban no volverán a ser lo mismo".

Le sobreviven su esposa, Lisa Moran-Parker, sus hijos Lucy, Alexander, Jake, Nathan y Henry, y siete nietos.