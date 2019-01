Fallece el creador de guantes ´Cleto Reyes´

Cd. de México

Alberto Reyes Castro, mexicano que creó los guantes de boxeo "Cleto Reyes", falleció este miércoles en la Ciudad de México y el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, lamentó la noticia en su cuenta de Twitter.

"Con profunda tristeza y gran consternación me he enterado del sensible fallecimiento de un gran amigo de todos, Alberto Reyes, que Dios lo tenga en Santa Gloria y brinde fuerza y resignación a sus hijos y esposa durante este difícil proceso de aceptación QDEP", informó el dirigente.

Reyes Castro tenía 98 años de edad y será recordado como alguien que se preocupó por la integridad de los boxeadores, al crear unos guantes que protegieran más a los pugilistas.

A varios boxeadores de renombre, como Muhammad Ali, Mike Tyson, Manny Pacquiao, Floyd Mayweather, Oscar de la Hoya, Juan Manuel Márquez, entre otros, se les vio utilizando sus guantes.