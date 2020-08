Fallece el cantante Trini López

Trini López, el cantante y guitarrista que cobró fama por sus versiones de "Lemon Tree" e "If I Had a Hammer" en la década de 1960 además de llevar su talento a Hollywood, falleció el martes. Tenía 83 años.

El cineasta P. David Ebersole, quien recientemente terminó de filmar un documental sobre López con Todd Hughes, confirmó que López falleció por complicaciones de COVID-19 En el Centro Médico Regional Desert en Palm Springs, California.

López, quien recibió enseñanzas de Buddy Holly y Frank Sinatra, se convirtió un astro internacional cantando en Ingles y Español. A diferencia de muchos intérpretes mexico-estadounidenses como Ritchie Valens, López rechazó el consejo de cambiar su nombre y representó abiertamente sus orígenes, a pesar de que le advertían que afectaría su carrera.

"Insistí en mantener mi apellido, López", dijo al diario Dallas Morning News en 2017. "Estoy orgulloso de ser un López. Estoy orgulloso de ser un mexicano".

Sinatra incorporó a López a su sello Reprise Records después de verlo presentarse en un club de Hollywood. Se volvieron amigos y se les solía ver regularmente en Las Vegas y Palm Springs, California.

López también aparece en la película "The Dirty Dozen" ("Doce del patíbulo") y la comedia "The Phynx."

Su nombre verdadero era Trinidad López III era hijo de inmigrantes de Guanajuato, México, López creció en Dallas en el barrio de clase trabajadora Little Mexico. La difícil situación económica de la familia obligó a López a dejar la secundaria para trabajar.

Su vida cambió después de que su padre le compró una guitarra acústica Gibson por 12 dólares en una tienda de empeños. Su padre le enseñó a tocar el instrumento, lo que llevó a que el joven López se presentara en clubs nocturnos de Dallas que no permitían la entrada a clientes mexico-estadounidenses.

Buddy Holly vio a López en un pequeño club de Wichita Falls, Texas, y se lo presentó a Norman Petty, su productor en Clovis, Nuevo Mexico. Holly falleció en un accidente de avión seis meses después, y López lo reemplazó brevemente como vocalista de The Crickets.

López se mudó al sur de California y consiguió un puesto regular en el club P.J. en West Hollywood. Sinatra lo vio en acción y le ofreció un contrato con su nuevo sello discográfico, Reprise, donde López tuvo su primer éxito con "If I Had A Hammer". La canción llegó a la cima de las listas de popularidad en casi 40 países.

Después ayudó a desarrollar una serie de guitarras Gibson originales llamadas Gibson Trini López de 1964 a 1971.

El documental de Ebersole y Hughes, titulado "My Name is López", terminó su rodaje recientemente.