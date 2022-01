Fallece el actor de TV Morgan Stevens

Su primer papel importante fue en la serie de televisión Fame, donde le dio vida al maestro David Reardon durante dos temporadas, escribiendo un episodio de la tercera.

Según Deadline, también participó en los programas The Love Boat, The Return of Marcus Welby MD, Airwolf, Magnum PI Original y coprotagonizó la película Roses are for the Rich.

En agosto de 1989, la estrella sufrió un accidente automovilístico por el que fue arrestado bajo sospecha de DUI (conducir en estado de intoxicación) por la policía de Los Ángeles.