Fallece el actor de televisión Morgan Stevens

Según Deadline, también participó en los programas The Love Boat, The Return of Marcus Welby MD, Airwolf, Magnum PI Original y coprotagonizó la película Roses are for the Rich.

En agosto de 1989, la estrella sufrió un accidente automovilístico por el que fue arrestado bajo sospecha de DUI (conducir en estado de intoxicación) por la policía de Los Ángeles.

Al estar bajo custodia, fue brutalmente golpeado, lo que le dislocó la mandíbula, le fracturó la nariz y la mejilla y le lesionó los nervios de la cara. Tiempo después, fue absuelto de los cargos al comprobar su inocencia, interponiendo una demanda por las agresiones que sufrió.

Desde ese momento su carrera se detuvo y aparecía esporádicamente en algunos episodios de series como 'Melrose Place', donde interpretó a Nick Diamond durante siete capítulos.

Su última aparición en la televisión fue en 1999 en un episodio de 'Walker, Texas Ranger'.