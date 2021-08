Fallece Diana Pérez, actriz de doblaje

"En paz descanse Diana Pérez, una mujer fuerte, culta, inteligente y muy talentosa. Ya estás bien, amiga... ya no te duele nada. Buen viaje", se lee en su mensaje.

Diana, de 51 años de edad, también le dio voz a Frida en "El Tigre", a Kagura en "Inuyasha" y a Hilda en "Sabrina la Bruja Adolescente", así como a personajes de series anime como a Kagura de "Inuyasha", Luffy en el primer doblaje de "One Piece" y Misae Nohara en las primeras temporadas de "Shin-Chan".

En cuanto al mundo de los videojuegos, también hizo sus pinitos y trabajó en el doblaje al español latino de Kaguya ?tsutsuki en "Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4", así como interpretó a Julia Anderson en "Rush: A Disney-Pixar Adventure", un videojuego de plataformas de 2012 basado en películas de Pixar, lanzado para Kinect en Xbox 360.

En Facebook, un grupo de fans la recordaron con un emotivo mensaje:

"Hace unas horas se ha confirmado que Diana Pérez, actriz de doblaje que le daba vida a Jessie del Equipo Rocket en Pokémon, a Frida en El Tigre, a Kagura en Inuyasha, a Hilda en Sabrina la Bruja Adolescente, entre un montón de personajes más, ha dejado este mundo a la edad de 51 años

Para proteger al mundo de la devastación.

Para unir a los pueblos dentro de nuestra nación.

Para denunciar los males de la verdad y el amor.

Para extender nuestro reino hasta las estrellas.

Gracias por tantas sonrisas y por tantas voces que siempre quedarán marcadas en nuestra memoria.

El día de hoy acabas de extender tu reino hasta las estrellas".

Los fans de Diana lamentaron su muerte y le dedicaron palabras de admiración:

"Q.E.P.D., Dianita Pérez. Su voz es infancia. Era una de mis actrices de doblaje favoritas porque sabía cómo hacer carismática a las villanas. Ahora ya puede extender su reino hasta las estrellas". "Ella fue de las que tenía un tono muy bonito y siempre la identificaba por su voz. No inventen apenas la semana pasada se fue Tony Rodríguez y ahora ella. Que en paz descanse". "Que descanse en el paraíso, jamás pensé que me afectara tanto una noticia así, jamás la conocí, pero inconscientemente crecí escuchando su trabajo, sólo me queda dar las gracias infinitas por darle un doblaje tan especial a algunos de los personajes que estuvieron eh hicieron de nuestra infancia algo maravilloso".