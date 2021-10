Fallece Diana Negrete, la hija del cantante y actor Jorge Negrete

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 23 .- "Muchas gracias por todos y cada uno de sus mensajes de condolencia. Disculpen si no los he contestado. El entierro es hoy a las 2:00 p.m. Panteón Jardín. No hay que olvidar que aunque estamos en semáforo verde es importante mantenerla sana distancia".

En redes sociales fans de Jorge Negrete externaron sus condolencias a la familia y compartieron fotografías de Jorge y Diana; ella fue la única hija natural del artista, pues con Gloria Marín adoptó a una niña.