Fallece Danny Kirwan exguitarrista de Fleetwood Mac

El ex guitarrista de Fleetwood Mac, Danny Kirwan, falleció en Londres el 8 de junio a los 68 años de edad, según trascendió hoy en la página oficial de la banda.

El baterista Mick Fleetwood anunció la noticia en su página oficial en Facebook.

"Hoy amanecimos con la triste noticia de la muerte de Danny Kirwan en Londres, Inglaterra. Danny fue una fuerza enorme en nuestros primeros años. Su amor por el blues lo llevó a que tuviera una invitación para unirse a Fleetwood Mac en 1968 que fue su hogar musical durante muchos años", señaló.

Sus excompañeros de la banda le rindieron tributo en las redes sociales en donde reconocen su legado musical en los primeros años del grupo de rock fundado en Londres.

"Para mí el verdadero legado de Danny siempre vivirá en la música que escribió y tocó de forma tan bella como parte de los inicios de Fleetwood Mac que ha perdurado por más de 50 años. Gracias Danny Kirwan. Se te extrañará siempre", firma Mick Fleetwood.

Los álbumes donde figura el trabajo de Danny Kirwan son "Then Play On" (1969), "Blues Jam at Chess" (1969), "Kiln House (1970) , "Future Games (1971) y "Bare Trees" (1972).

Kirwan dejó el grupo en 1972 después de distanciarse con los otros miembros de la banda.