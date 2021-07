Fallece cineasta Robert Downey Sr., padre del actor Robert Downey Jr.

Era conocido por su participación en películas underground como "Putney Swope"; también apareció en "Boogie Nights", "Magnolia" y "To Live And Die in L.A.".

Downey se casó tres veces. Su primer matrimonio fue con la actriz Elsie Ann Downey, con la que tuvo dos hijos: la actriz y escritora Allyson Downey y el actor Robert Downey Jr.; se divorciaron en 1975. Su segunda esposa, la actriz y escritora Laura Ernst falleció en 1994 de esclerosis lateral amiotrófica. En 1998 se casó con la autora Rosemary Rogers, con la que tuvo otros dos hijos: el actor y músico Henry Downey y el escritor Anthony Downey.