Fallece la cantante Aretha Franklin, "la reina del soul"

CIUDAD DE MÉXICO.- Aretha Franklin, cantante conocida como "La Reina del Soul", falleció este jueves a los 76 años de edad, señalaron agencias de información.

Franklin fue creadora de éxitos musicales como "Respect", "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" y "I Say a Little Prayer".

En 1987, Franklin fue la primera mujer en entrar en el Salón de la fama del Rock and Roll.