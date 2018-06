Fallece baterista de Elvis Presley

Memphis, Estados Unidos

D.J. Fontana, el baterista que ayudó a lanzar el rock and roll como músico acompañante de Elvis Presley, falleció, señaló su esposa. Tenía 87 años.

Karen Fontana dijo que su esposo murió el miércoles por la noche en Nashville mientras dormía. Había sufrido complicaciones de una fractura de cadera en el 2016.

"Era amado por todos alrededor del mundo. Trataba a todos como si fueran sus amigos", dijo.

Fontana pasó de tocar en locales nudistas en su natal Shreveport, Luisiana, a hacer historia como el primer baterista de Elvis Presley, con quien trabajó por años.

MIEMBRO INSEPARABLE

Se conocieron en el Louisiana Hayride, un popular e influyente programa de música country de radio y televisión basado en Shreveport. Fontana, el baterista del programa, pidió acompañar al grupo de Elvis para una sesión televisada en octubre de 1954.

Por ese entonces un artista regional (Presley, de 19 años) había estado grabando y dando conciertos desde el verano con el guitarrista Scotty Moore y el bajista Bill Black, los músicos que Sam Phillips, el fundador de Sun Records, trajo luego que Elvis se apareció en el estudio del sello con sede en Memphis, Tennessee.

"The blue moon boys", como se hacían llamar, tocaban una mezcla de blues, pop y country que era única en aquella época, pero le faltaba algo crucial.

"Elvis y Scotty y Bill estaban haciendo buena música, pero no era rock and roll hasta que D.J. le puso el ritmo de fondo", dijo Levon Helm de The band en 2004.

Elvis volvió con frecuencia al Hayride y en 1955 Fontana se convirtió en miembro permanente de su grupo, con el que trabajó hasta entrada la década de 1960.

GRANDE ENTRE LOS GRANDES

Influenciado por bateristas tan grandes como Buddy Rich y Gene Krupa, Fontana era admirado por Helm, Ringo Starr, Max Weinberg y muchos otros por un poder, velocidad y temple que pulió durante su tiempo en el Hayride.

"Oí a Scotty y Bill y Elvis una noche y supe que no podía echar a perder ese sonido", dijo Fontana más tarde. "Creo que mi acercamiento simple deriva de que oía mucha música de big band. Lo mezclé con rockabilly".

Fontana estuvo ahí para la primera ola de éxitos del rey del rock and roll, desde sencillos como "Hound dog" y "Jailhouse rock" hasta sus provocadoras apariciones en "The Ed Sullivan show" y otros programas de televisión.

Tocó en muchas de las bandas sonoras de las películas de Presley en los años 50 y 60 y ocasionalmente apareció en cámara.

Estuvo en el especial de Navidad que marcó el "regreso" de Presley en 1968, en el que el cantante y sus músicos actuaron en un pequeño escenario ante una audiencia en un estudio de televisión. El especial, ampliamente citado como el show que revivió su carrera, fue su primera presentación en vivo en años y la última vez que Moore y Fontana trabajaron con él. Presley murió en 1977.

Fontana también tocó en el álbum de Ringo Starr "Beaucoups of Blues" y trabajó con el artista country Webb Pierce y el astro del rockabilly Gene Vincent, entre otros.

Más recientemente, él y Moore estuvieron acompañados por Helm, Keith Richards y otros invitados para el álbum de 1997 "All the king´s menW en honor a Presley.

En 2000, tocó en un cover de Paul McCartney del éxito de Presley "That´s all right".

AMOR POR LA BATERÍA

Nacido en 1931, D.J. Fontana comenzó a tocar batería de adolescente en la banda de marcha de su escuela secundaria y también a improvisar con su primo mientras oían grabaciones de big band. De veinteañero comenzó a tocar en clubes nudistas y en el Hayride, donde eventualmente fue contratado a tiempo completo.

El contrato de Presley con Sun Records fue adquirido por RCA Victor a fines de 1955, con lo que Fontana se convirtió en una sensación alrededor del país y más allá.

En 2009, Fontana fue incorporado al Salón de la Fama del Rock and roll.