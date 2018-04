Fallece Barbara Bush a 92 años

Barbara Bush, la primera dama del cabello cano y cuya amabilidad y falta de pretensión por momentos la volvieron más popular que su esposo, el presidente George H.W. Bush, falleció ayer martes a los 92 años de edad, informó un portavoz de la familia.

Llevó su estilo de abuela a un parco Washington y a menudo realizaba apariciones públicas con un collar de perlas falsas y mostrando sin vanidad su cabello blanco y sus arrugas.

"Soy lo que ven. No estoy buscando la presidencia, George Bush sí", dijo durante la Convención Nacional Republicana de 1988, en donde su esposo y entonces vicepresidente, fue nominado como candidato para suceder a Ronald Reagan.

Los Bush, que se casaron el 6 de enero de 1945, tuvieron el matrimonio más largo de cualquier otra pareja presidencial en la historia de Estados Unidos. Y la señora Bush fue una de dos primeras damas que también fue madre de un presidente. La otra fue Abigail Adams, esposa de John Adams y madre de John Quincy Adams.

"Tuve el mejor trabajo de Estados Unidos", escribió en su biografía de 1994 al referirse al tiempo que estuvo en la Casa Blanca. "Todos los días fueron interesantes, gratificantes, y en ocasiones simplemente divertidos".

El domingo, el portavoz familiar Jim McGrath dijo que la exprimera dama había decidido no recibir atención médica adicional para sus problemas de salud y en su lugar enfocarse en cuidados paliativos en su casa de Houston. Había sido hospitalizada recientemente debido a una insuficiencia cardiaca congestiva y una obstrucción pulmonar crónica. En 2009 se sometió a una operación para reemplazar las válvulas cardiacas y tenía un largo historial de tratamiento por la Enfermedad de Graves, una condición de la tiroides.

"Mi querida madre ha fallecido a los 92 años. Laura, Barbara, Jenna y yo estamos tristes, pero nuestras almas están en paz porque sabemos que la suya lo estaba", dijo George W. Bush en un comunicado. "Barbara Bush fue una primera dama fabulosa y una mujer como ninguna otra, que llevó ligereza, amor y alfabetización a millones de personas. Para nosotros, ella fue mucho más. Mamá nos mantuvo centrados y riendo hasta el final. Soy un hombre afortunado de que Barbara Bush fuera mi madre. Nuestra familia la extrañará mucho y les agradecemos a todos sus oraciones y sus buenos deseos".

No se han dado a conocer los arreglos funerarios.

Barbara Bush, hija de un editor y esposa de un petrolero, podía llegar a ser mordaz en privado, pero su imagen pública siempre fue la de la esposa devota y comprensiva que se refería a su marido como su "héroe".

En la Casa Blanca, "necesitas un amigo, alguien que te quiera, que te diga ´eres grande´", dijo Barbara Bush durante una entrevista televisiva en 1992.

Su apariencia maternal a menudo fue objeto de bromas de que parecía más la madre que la esposa del presidente. Los comediantes se mofaron de que su cabello blanco y su aspecto pálido le daban cierto parecido con George Washington.

Ocho años después de dejar la capital del país, la señora Bush acompañó a su esposo mientras el hijo de ambos, George W., prestaba juramento como presidente. Volvieron cuatro años después cuando tomó posesión para un segundo periodo. A diferencia de la señora Bush, Abigail Adams no vivió lo suficiente para ver gobernar a su hijo. Falleció en 1818, seis años antes de que John Quincy Adams fuera electo.

La señora Bush insistió en que nunca intentó influir en las políticas de su esposo.

"No me meto con la manera en que dirige al país", declaró, "y él no se mete con la manera en que dirijo la casa".

HISTORIA

La señora Bush también fue madre de Jeb Bush, el exgobernador de Florida que se postuló para la presidencia de Estados Unidos en 2016.

Bárbara Pierce Bush nació el 8 de junio de 1925 en Nueva York, hija de Pauline y Marvin Pierce. Su padre fue un ejecutivo de la industria editorial que se convirtió en presidente de la compañía McCall Corp.

A sus 16 años, Bárbara Pierce conoció a George H.W. Bush en una fiesta en Connecticut. Ella estaba en una vacación de su internado en Carolina del Sur y el era un cadete de la Academia Phillips en Andover, Massachusetts.

La pareja se comprometió un año y medio después, cuando Bush se preparaba para embarcarse como piloto de un bombardero de torpedos de la Marina durante la Segunda Guerra Mundial. Ella desertó de la escuela y se casaron el seis de enero de 1945.

Después de la guerra George H.W. Bush asistió a la Universidad de Yale y luego de graduarse la pareja se mudo a Midland, Texas, para comenzar un negocio en la industria petrolera.

Los Bush, permanecieron casados durante 73 años y procrearon seis hijos: George W., Jeb, Neil y Marvin y las hijas Dorothy, Koch y Robin Bush, que murió de leucemia.

A medida que progresaba la carrera política de su esposo, Bárbara Bush permaneció como una compañera activa, conocida por su ingenio y su estilo realista, mientras se desempeñaba como congresista, luego embajador en las Naciones Unidas, luego vicepresidente y presidente.

En su libro "Bárbara Bush: Una Memoria", publicado en 1994, ella dejó en claro que tenía opiniones más liberales que los hombres de su familia sobre el aborto y el control de armas.

Sin embargo, ella también asumió el rol de cónyuge dócil, su pelo blanco elegantemente peinado y perlas, nunca lejos de su marido en sus salidas al teatro y para animar a su equipo de béisbol, los Astros de Houston.

Bárbara Bush dedicó una buena parte de su vida a fomentar las campañas de alfabetización tanto durante su estancia en la Casa Blanca como después de la presidencia de su esposo.

En 1989, formó la Fundación Bárbara Bush para la alfabetización familiar, que alienta a los padres a leerle a sus hijos.

"La alfabetización encaja con muchas otras cosas", dijo una vez al periódico The Chicago Tribune. "Si más personas pudieran leer, menos personas tendrían SIDA. Habría menos personas sin hogar. Estoy absolutamente convencida de eso".

La exprimera dama defendió la Iniciativa Nacional de Alfabetización, que se convirtió en ley en 1991, llamando la atención general sobre la causa.

RECUERDOS. En foto de archivo del 8 de noviembre de 1999, el expresidente de los EU, George H.W. Bush, conversa con el exlíder soviético Mikhail Gorbachev, mientras Barbara Bush observa.