Fallece Anthony Bourdain, a los 61 años

Anthony Bourdain murió a los 61 años. CNN confirmó la noticia este viernes y dijo que la causa de la muerte fue un suicidio.

"Es con extraordinaria tristeza que podemos confirmar la muerte de nuestro amigo y colega, Anthony Bourdain", dijo un portavoz de la cadena en un comunicado el viernes por la mañana. "Su amor por la gran aventura, los nuevos amigos, la buena comida y bebida y las notables historias del mundo lo convirtieron en un narrador único. Sus talentos nunca dejaron de sorprendernos y lo extrañaremos mucho. Nuestros pensamientos y oraciones están con su hija y familia en este momento increíblemente difícil ".

En 2013, Bourdain comenzó a organizar el programa de comida y viajes Parts Unknown en CNN; estaba trabajando en un nuevo episodio en Estrasburgo, Francia, cuando se quitó la vida. El amigo íntimo de Bourdain, el chef francés Eric Ripert, encontró el cuerpo Bourdain en su habitación de hotel la mañana del viernes.

La temporada once de Parts Unknown se estrenó en la red el mes pasado. La exitosa serie ha recibido cinco premios Emmy (de 11 nominaciones), y en 2013, los jueces del Premio Peabody honraron a Bourdain y Parts Unknown por "expandir nuestros paladares y horizontes en igual medida". Lo alabaron por ser "irreverente, honesto, curioso, nunca condescendiente..."

Nacido el 25 de junio de 1956 en la ciudad de Nueva York, Bourdain pasó sus años formativos en Leonia, Nueva Jersey. Hijo de un ejecutivo de música de Columbia Records y editor del New York Times, su relación amorosa con la comida comenzó durante unas vacaciones familiares en Francia, cuando probó su primera ostra en el bote de un pescador local. Años más tarde, Bourdain abandonó el Vassar College y se inscribió en el Culinary Institute of America, donde se graduó en 1978. En las décadas siguientes, dirigió varias cocinas populares en la ciudad de Nueva York, incluiyendo One Fifth Avenue, Sullivan's y Supper Club.

Bourdain ganó notoriedad en 1999 después de que publicó un artículo en el New Yorker: "No coma antes de leer esto". Se convirtió en uno de los libros más vendidos en 2000, Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly, que dio lugar a espectáculos en Food Network, Travel Channel y, finalmente, CNN.

El famoso autor y chef estuvo casado dos veces en su vida, primero con Nancy Putkoski (1985-2005), luego con Ottavia Busia (2007-2016); él y Busia dieron la bienvenida a una hija en 2007. Bourdain era novio de Asia Argento, a quien conoció en Roma hace dos años.

La trágica muerte de Bourdain ocurrió después de que la diseñadora de moda Kate Spade se ahorcara en un aparente suicidio el martes. "Kate sufrió de depresión y ansiedad durante muchos años", dijo su esposo en un comunicado a raíz de su muerte. "Ella estaba buscando activamente ayuda y trabajando en estrecha colaboración con sus médicos para tratar su enfermedad, una que toma demasiadas vidas..."