Fallece actriz de ´Twin Peaks´

Los Ángeles, California. La actriz Pamela Gidley, conocida por su papel en la película Twin Peaks: Fire Walk With Me, precuela de la célebre serie Twin Peaks, murió este mes a los 52 años, informó la prensa estadunidense.

La intérprete, que encarnó a Teresa Banks en esa obra, falleció el 16 de abril en la localidad de Seabrook (New Hampshire), pero su muerte se anunció este domingo en un obituario.

Gidley, que comenzó como modelo en Nueva York antes de mudarse a Los Ángeles para iniciar su carrera como actriz, apareció en películas como Thrashin´, Cherry 2000 y series de televisión como MacGyver, The Pretender, Tour of Duty, CSI y The Closer, entre otras.