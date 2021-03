Fallece actor de la serie ‘Degrassi’

“Puedo confirmar que mi buen amigo, compañero de trabajo y fuente de inspiración, Jahmil French, falleció ayer (lunes)”, escribió Safran en su perfil personal.

“Solo publico porque veo que la historia sale a la luz. Tendré más que decir sobre él más tarde. En este momento, todos estamos procesando esta devastadora noticia”.

El último mánager conocido de French, mejor conocido por su papel de Dave Turner en la serie para adolescentes Degrassi: The Next Generation, no quiso comentar de inmediato a una solicitud de Page Six.

Sin embargo, varias colegas y amigas de Jahmil también usaron las redes sociales para dar su pésame.

“Con el corazón roto por la pérdida de nuestro amigo Jahmil... Tan lleno de energía y diversión. Siempre estaba bailando. Un verdadero talento y un gran amigo. Todos te extrañaremos mucho”, posteó su coprotagonista de Degrassi, Annie Clark, junto con un video.

Christine Prosperi, también actriz del show juvenil, compartió fotos de ella junto al actor, escribiendo: “Mi corazón está tan pesado... Verdaderamente fue uno en un millón. Descansa en paz”.