Fallece actor británico

El actor británico Clement von Franckenstein, quien participó en la película "The American President", falleció a los 74 años por hipoxia, en Los Ángeles.

La información la dio a conocer el cineasta Gabriel Murray, quien reveló que el artista se encontró en estado de coma, inducido durante 10 días, de acuerdo con el portal The Hollywood Reporter.

Von Franckenstein dio vida al presidente de Francia en el citado filme en el que también participó Michael Douglas y Annette Bening. También fue parte del elenco de cintas como "Lionheart", "Death becomes her", "The evening star", "Shirley MacLaine", "Hail Caesar!", por mencionar algunas.

Nació el 28 de mayo de 1944 y fue educado por amigos de sus padres, después de que éstos murieran en un accidente aéreo en octubre de 1953.

Uno de sus personajes más recientes, fue el que realizó en el 2013, en un cortometraje relacionado al artista de circo Karl Wallenda, en en que interpretó al entrenador de éste, Luis Weitzman, también apareció en "Angels on Tap" en la película de 2018, entre otras producciones.