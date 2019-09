Fallece a los 95 años Robert Mugabe, primer presidente de Zimbabue independiente

Robert Mugabe, primer presidente del Zimbabue independiente, murió a la edad de 95 años, así lo conrmó su familia a BBC.

Considerado como héroe nacional luego de lograr la independencia de su país en 1980, Mugabe se hizo del poder durante 37 años, hasta 2017, cuando, en una carta dirigida al parlamento africano, anució su renuincia, esto tras una creciente escalada de protestas a causa de sus últimas decisiones como mandartario.

A través de su cuenta de Twitter, su sucesor en el poder, Emmerson Mnangagwa, comunicó el fallecimiento del exlíder independentista.

"Con gran tristeza, anuncio el fallecimiento del padre fundador y expresidente de Zimbabwe, Cde (camarada) Robert Mugabe", escribió.

Asimismo, deestacó su contribución a la liberación del país de las manos del Reino Unido, así como la emancipación y empoderamientro de sus connacionales.

Su contribución a la historia de nuestra nación y continente nunca será olvidada. Que su alma descanse en paz", sentenció Mnangagwa. Aparentemente las causas del deseso del exmandatario fue por problemas de salud que nunca se dieron a conocer.

It is with the utmost sadness that I announce the passing on of Zimbabwe's founding father and former President, Cde Robert Mugabe (1/2)