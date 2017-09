Fallan cajeros, culpan apagón

Matamoros, Tam.

Luego del mega apagón registrado el pasado domingo, las afectaciones a diversos rubros del comercio y empresas siguen registrándose, como es el caso de los cajeros automáticos de algunos bancos y de la CFE, lo que provocó el malestar de cientos de usuarios.

La señora Graciela Cortinas, que acudió a pagar su recibo de la Comisión Federal de Electricidad en los cajeros, se quejó porque no había sistema para poder hacerlo mediante tarjeta, por lo que acudió a las máquinas del banco de la que es usuaria y se encontró con que algunos no servían.

La explicación que le dieron en la CFE es que desde el apagón del pasado domingo, algunos sistemas se dañaron y que todavía ayer no se habían normalizado.

“Bien que nos afectan los cortes en el servicio, porque no sólo es la molestia del calor sino también que algunos aparatos electrodomésticos se descomponen, para que ahora tengamos que perder tiempo y recorrer más distancia para poder disponer de efectivo porque no me aceptan la tarjeta en la Comisión y los cajeros del banco no sirven”, dijo en tono molesto la ama de casa.

Así como ella, muchos usuarios más se vieron afectados al no disponer de efectivo para pagar el recibo de la luz y se vieron también en la necesidad de buscar un cajero que sí estuviera funcionando.

En estos, se colocaron letreros en donde se pedían disculpas al estar fuera de servicio, lo que duró la mayor parte de ayer.