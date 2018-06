Fallan video cámaras por mala electricidad

Es necesario hacerlo llegar a manos del superintendente para que se pudiera hacer algo . Bertha Salinas, Mesa de Seguridad en el Sur

Tampico, Tam.- Las variaciones del voltaje en el sistema eléctrico que dota la Comisión Federal de Electricidad, ha sido un factor importante para que las cámaras demantengan fallas, además otro problema son los árboles que se atraviesan y que se encuentran en domicilios particulares.

Lo anterior lo dio la presidenta de la Mesa de Seguridad en el Sur de la entidad, Bertha Salinas quien detalla que son alrededor de 40 cámaras las que presentan fallas y que deben ser sustituidas.

Asimismo menciona que los ayuntamientos se han comprometido a colaborar con el C4 para proceder a la poda de árboles.

Por cuanto hace a la Comisión Federal de Electricidad el C4 ya había enviado una lista de los puntos donde están teniendo problemas con el suministro eléctrico.

"Hasta el momento no se había recibido respuesta, es necesario hacerlo llegar a manos del superintendente para que se pudiera hacer algo", recalcó.

La coordinadora explicó que en el caso de las cámaras que son tapadas por las ramas es complicado porque de esa manera no es fácil que registre lo que sucede "y no podemos decir cuáles son porque sería hasta peligroso ya que se sabría cuáles no jalan pero se está trabajando sobre eso", recalcó.

Bertha Salinas dijo que en la actualidad hay hasta 520 videocámaras en la zona y que trabajan por instalar más en otras zonas de consideradas más conflictivas.