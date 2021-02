Fallan registros para vacuna

Las fallas comenzaron a registrarse desde el pasado martes 2 de febrero cuando se habilitó la plataforma y por ello, algunos familiares de los adultos mayores han recurrido a grupos de compra venta local para pedir asesoría:

"Alguien que ya haya inscrito a sus abuelitos que me diga cómo, porque no puedo entrar", "Tengo varias horas y solo me sale el letrero de error, vuelva a intentar", escriben los usuarios.

Estas publicaciones se van haciendo cada vez más comunes, al igual que las recomendaciones de los internautas para entrar de madrugada y así evitar la saturación.

"Yo ya pude inscribir a mi abuelita pero lo hice de madrugada, prueben así", afirman.

El colapso en la página fue reconocido por el subsecretario de salud Hugo López Gatell quien atribuyó esto a un fallo en los servidores, por lo que confío en que a la brevedad posible se restablezca de forma satisfactoria el servicio.

El funcionario federal comentó además que la página llegó a registrar en las primeras horas entre 60 y 70 mil solicitudes por segundo.

Los adultos mayores a 60 años forman parte del primer grupo de vacunación en contra del Covid-19, y a fin de que el antídoto les sea entregado, el gobierno federal ha puesto como requisito obligatorio la inscripción en línea.