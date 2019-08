Fallan pagos con tarjetas bancarias

El sistema de pagos electrónicos presenta problemas a nivel nacional y en diversos establecimientos se encuentran caídos, por lo que es imposible pagar con tarjetas de crédito o débito, debido a un problema con PROSA, proveedor de las plataformas y terminales de punto de venta.

Consumidores de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey están reportando que al acudir a realizar compras en diversos establecimientos les están comentando que no están aceptando pagos con tarjetas porque el sistema está caído.



En Monterrey, usuarios reportan que no han podido pagar con tarjetas y en el caso de supermercados como HEB y reportan que el sistema tienen más de dos horas de estar caído.



Testigos aseguraron que en un Walmart de la Ciudad avisaron por el sonido que no había pagos con tarjetas de débito, crédito y vales de despensa.



En algunos restaurantes, los usuarios dicen que sólo aceptan tarjetas American Express y pago en efectivo.



Usuarios en CDMX reportan que en Home Depot aceptan pagos únicamente con tarjetas de BBVA.



En Guadalajara, usuarios reportaron que en Soriana les avisaron que no tenían sistema y que no se podía pagar con tarjetas.



El problema con los pagos se remite al País, dado que las tarjetas bancarias emitidas en México sí están siendo aceptadas en el extranjero, informaron algunos usuarios.



Hasta el momento, Banxico sólo se ha limitado a informar que el problema es de PROSA, mientras que la empresa no ha emitido algún comunicado.



Consultado sobre el tema, Citibanamex dijo que aún no determinan el origen del problema y que están trabajando en la solución y que en cuanto tengan información la comunicarán a los medios.



En tanto, el banco HSBC dijo que presenta problemas técnicos ajenos a la institución.



"Estamos experimentando problemas técnicos ajenos a HSBC que están afectando la transaccionalidad, estamos trabajando para solucionarlo a la brevedad".